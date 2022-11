"L'accident industriel de l'année": Cyril Hanouna attaque le Late Show, TF1 répond

Je t'aime moi non plus. Le crêpage de chignon entre Cyril Hanouna, Alain Chabat et TF1 bat son plein. La première chaîne française a annoncé saisir l'Arcom dans un communiqué.

500.000 euros. Voilà le chiffre qui a mis une nouvelle fois le feu aux poudres entre Cyril Hanouna et TF1. Dans la quotidienne de Touche pas à mon poste vendredi dernier, l'animateur affirme que chaque numéro du Late show d'Alain Chabat coûte un demi-million d'euro. L'animateur phare de C8 ne s'arrête pas là et dézingue complétement l'émission diffusée chaque soir en deuxième partie de soirée sur TF1. "C'est catastrophique, ça ne décolle pas." Celui que l'on surnomme baba affirme que la chaîne perd "énormément" d'argent. La situation dérape quand Cyril Hanouna annonce que 100.000€ par épisode sont consacrés à payer les invités.

AFP TF1 hausse le ton Dans un communiqué, TF1 a démenti les propos relayés dans Touche pas à mon poste. "Toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical à ce show inédit et exceptionnel", précise la chaîne. La maison de Martin Bouygues dénonce une "volonté de dénigrer l'émission" et saisit l'Arcom (l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Outre la saisie à l'Arcom, TF1 a intimé à C8 de relayer ce démenti à l'antenne. Les querelles ne datent pas d'hier entre les deux chaînes et les deux animateurs. Cyril Hanouna s'est engagé à donner "tous les chiffres". La guéguerre n'est donc pas terminée.