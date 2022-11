Ces joueurs de football devenus… acteurs

Ils ont raccroché les crampons pour le grand écran. Avec plus ou moins de réussite, retour sur ces footeux du cinéma.

Le plus connu ? Éric Cantona. La légende de Manchester United a assuré une belle reconversion professionnelle. Le Français est d'abord passé par le petit écran dans des spots publicitaires avant de se tourner vers le cinéma avec Le bonheur est dans le pré. Une bonne vingtaine de films plus tard, la consécration sera d'être à l'honneur de Looking for Eric de Ken Loach.

Le plus discret ? Zinedine Zidane. Comme beaucoup d'autres footballeurs, le ballon d'or est apparu dans le film Goal. Sa prestation la plus marquante reste son personnage de Numérodis dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Le plus people ? David Ginola. L'idole du Parc des Princes a joué dans les Feux de l'amour où il a donné la réplique à la chanteuse Lorie. Le Français a aussi tourné dans des films anglais et est la voix de la crevette dans Némo.

Du football au cinéma

Dans l'autre sens, il y a des acteurs qui ont été footballeurs professionnels mais on l'a un peu oublié. C'est le cas de Vinnie Jones, un chouchou de Guy Ritchie. "Il a beaucoup de caractère, au sens premier du terme et je voulais apporter cela au cinéma. Il a embrassé cette carrière et nous dit tellement de ce qu'est l'Angleterre." Un bel éloge du réalisateur pour son acteur. Acteur qui dans une autre vie sur les terrains était surnommé 'le boucher'. Un surnom qu'il a honoré avec 12 cartons rouges en carrière.

Au cinéma, dans Arnaques, crimes et botaniques et Snatch notamment. Dustin Hoffman a dit de lui qu'il était le nouveau Bruce Willis, rien que ça. Le sportif a ensuite traversé l'Atlantique pour jouer dans une cinquantaine de films hollywoodiens. Exemple d'une reconversion plutôt incroyable.