Le meilleur pâtissier: la Belge Adelina s'est-elle qualifiée pour la demi-finale ? (Vidéo)

Place aux ¼ de finale du "Meilleur Pâtissier" avec cette semaine, un thème axé sur l'Espagne. Durant plusieurs jours, ce sont différentes épreuves auxquelles les candidats ont dû faire face. À l'issue de cette semaine intense, un ou une candidate a été éliminé de l'aventure. Et bonne nouvelle, la Belge Adelina reste dans la compétition, au détriment de la jeune Cléo, éliminée.

Revisiter un churro, construire la "Sagrada Familia" en gâteau, cette semaine était riche en épreuves techniques et difficiles pour les candidats. Réussite pour certains, échecs pour d'autres, le jury a rendu son verdict.

Avec deux épreuves ratées sur trois, la candidate Adelina est passée près d'une élimination en ¼ de finale du Meilleur Pâtissier. Heureusement pour elle, elle s'est surpassée pour le dernier défi. Les candidats devaient choisir un symbole de l'Espagne et le transformer en un gâteau.

Le choix d'Adelina s'est porté sur la guitare, instrument mythique en Espagne. Grâce à un visuel très réussi et à une dégustation qui a plu au jury, elle a terminé première de cette troisième épreuve. Suffisant pour lui assurer une place en demi-finale et ainsi continuer à rêver d'une victoire en finale. Fin de semaine plus délicate pour Cléo, qui voit son aventure s'arrêter aux portes de la 1/2 finale.