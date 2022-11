Tollé total pour des photos de Kylian Mbappé prises avec la famille Trump pendant le Mondial

Voilà un lien que peu auraient imaginé!

Samedi 26 novembre, après la rencontre de la France contre le Danemark, Kylian Mbappé, star du match, s’est prêté au jeu des photos avec des fans.

Parmi eux, une sacrée surprise: Ivanka Trump dont les enfants ont pris la pose avec le footballeur. La fille de Donalp Trump a ensuite diffusé les clichés sur son compte Twitter. "Un honneur de féliciter Kylian Mbappé après l’incroyable victoire de la France ce soir! Kylian est aussi gentil que talentueux!", a-t-elle écrit pour accompagner ces photos.

Cette publication n’a évidemment pas manqué de faire réagir les internautes. Plusieurs milliers de "likes" et de commentaires ont suivi ce post… et pas que des positifs: "Super déçue par Kylian. Je viens de perdre tout mon respect pour lui", "Personne ne veut entendre parler de ce qu’il se passe entre toi et cette famille de criminels", "Vous devez soutenir l’équipe américaine et non celle de la France !!!", "ça va Kylian, pas trop gêné? Décidemment c’est ton année, toi. Rendez nous Benzema!" , "Peut-être qu’il ne savait qui ils étaient…", a-t-on notamment lu parmi ces commentaires. Oups!