"Le baiser le plus passionné de ma vie": une vedette de télé-réalité raconte son idylle avec le Prince Harry

L’ancienne vedette de l'émission de télé-réalité "The Real Housewives of DC", Catherine Ommanney, s’est confiée sur la courte relation qu’elle a entretenue avec le Prince Harry en 2006.

Catherine Ommanney a livré l’un de ses secrets ce samedi 26 novembre dans un article du Sun : elle aurait vécu une courte idylle avec le Prince Harry il y a près de 16 ans. Harry n’était âgé que de 21 ans alors qu’elle allait sur ses 34 ans.

Leur rencontre est on ne peut plus banale, "Nous avions des amis communs dans le secteur de l'immobilier et il est venu se présenter. (…) Une fois que nous avons commencé à parler, c'était comme s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce", explique-t-elle au Sun.

Elle ajoute, "Il avait 21 ans et l'idée d'une relation ne m'était même pas venu à l'esprit. Mais lorsque tout le monde a commencé à partir vers 23 heures, Harry a montré du doigt l'un des trois Range Rovers stationnés à l'extérieur et a dit : "Viens avec moi"". Elle avoue avoir succombé à ces flatteries.

C’est avec le Prince Harry qu’elle aurait vécu "le baiser le plus passionné" de toute sa vie. "Nous avons commencé à nous chamailler et, après environ quinze minutes, je lui ai dit que je devais rentrer chez moi, a-t-elle expliqué. C'est là qu'il m'a attrapée par la taille, soulevée du sol et tenue contre le mur. Il m'a donné le baiser le plus incroyable et passionné que j'ai jamais connu de ma vie. J'étais absolument sans voix", confie-t-elle dans les colonnes du Sun.

Selon les informations de nos confrères de Madame Figaro, le couple se serait revu une semaine plus tard, dans un bar de Kensington. Le Prince, amoureux, n’aurait pas arrêté de lui dire combien elle était belle.

Leur relation aurait pris fin dès que celle-ci s’est ébruitée. Le Prince aurait alors changé de numéro et ils ne se seraient revus qu’en 2009, lors d’un match de Polo en Barbade. Catherine Ommanney regrette la fin de cette relation. "Je me suis beaucoup amusée avec lui, car nous avons le même sens de l'humour", conclu-t-elle au Sun.