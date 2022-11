"Je n'étais plus moi-même": Will Smith s'exprime neuf mois après sa gifle aux Oscars

L'acteur Will Smith, qui s'est fait remarquer lors de la dernière cérémonie des Oscars en giflant le présentateur Chris Rock après une mauvaise blague, s'est récemment exprimé sur cet épisode. Relativement discret depuis cet événement, l'acteur américain a tenu à expliquer son geste et à présenter ses excuses.

C'est une interview qui était forcément attendue par les fans de l'acteur. Invité de l'émission américaine "The Daily Show with Trevor Noah", l'acteur Will Smith est revenu sur les événements qui se sont passés aux derniers Oscars. "Je n'étais plus moi-même. Il y avait cette rage qui était enfermée en moi depuis très longtemps" explique-t-il au présentateur. "Croyez-moi, il n'y a personne qui regrette plus que moi".

Actuellement en pleine promotion de son dernier film "Emancipation", la popularité de Will Smith s'est vue prend un coup depuis cette gifle. Selon la "Variety Intelligence Platform", le score de popularité de l'acteur est passé de 39 en janvier 2022 à 24 en juillet dernier après sa gifle.

Peut-être que ses récents propos permettront au public de se réconcilier avec l'acteur.

L'interview à voir ci-dessous :