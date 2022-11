Ils l'ont fait: ce film de Noël culte va avoir droit à sa version horrifique

Film de Noël qui a bercé toute une génération, "Le Grinch" va ressortir en film d'horreur sous le titre de "The Mean One". Le long-métrage devrait mélanger film amateur et comédie parodique, le résultat s'annonce délirant.

Ce qui pouvait sembler être une blague est finalement un projet bien réel. "Le Grinch", comédie culte de Noël avec Jim Carrey sorti en 2000, va devenir un ovni cinématographique mélangeant horreur et nanar. Le film, réalisé par Steven LaMorte, se passe plusieurs années après les événements du premier. Cindy, l'adorable fillette du premier volet, est aujourd'hui adulte et vient venger ses parents qui ont été tués par le Grinch quelques années avant. Un scénario aussi fou qu'improbable qui prouve bien qu'adapter des histoires d'enfants en film d'horreur est devenu une tendance à Hollywood. Le film est prévu pour le 9 décembre 2022 aux États-Unis, avant peut-être une sortie en européenne ?