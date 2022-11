"Il n’y avait rien d’agressif ni d’humiliant": Michel Leeb se défend d'avoir eu des propos racistes dans ses sketchs

Michel Leeb a connu ses instants de gloire avant les années 2000. Il fête aujourd’hui ses 40 ans de carrière et, pour l’occasion, il est revenu sur son parcours dans le journal La Provence. Il a entre autres évoqué les accusations de racisme au sein de ses sketchs, notamment l’Africain et le Chinois.

Ses personnages– avec accents et caricatures au menu - et ne sont définitivement plus au goût du jour et l’humoriste de 75 ans en a bien conscience. "Ce serait donner le bâton pour se faire battre", estime-t-il dans son interview.

Cependant, Michel Leeb ne reconnaît aucun racisme dans ses imitations et se défend de toute discrimination. "Pourtant, il n’y avant rien d’agressif ni d’humiliant dans mes propos", se désole-t-il.

Il affirme également que lors de ses tournées en Afrique, que cela soit au Sénégal, au Maroc ou au Sierra Leone, "jamais personne ne lui a fait le moindre réflexion".

Au théâtre actuellement

Ces accusations de racisme ont tout de même mis un frein considérable à la carrière de Michel Leeb pendant plusieurs années. Il joue actuellement au théâtre dans une pièce intitulée Deux Pigeons.