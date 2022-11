"À gerber", "des porcs": en France, une campagne commerciale de Noël un peu trop sexy qui dérange

Oups… Voilà une campagne publicitaire qui aurait été lancée par la ville de Béthune, dans le Pas-de-Calais de (très) mauvais goût!

Pour promouvoir les animations de Noël et pour soutenir les commerçants, des affiches recensant les boissons proposées dans le centre-ville pour les fêtes de fin d’année ont été placardées. Sur celles-ci, un message: "Venez-vous réchauffer", et une illustration avec une mère Noël très sexy, très peu vêtue, portant des jarretelles et un regard tendancieux.

Une association texte-images qui en a agacé plus d’un, puisque considérée comme sexiste et déplacée, puisque Noël n’est en aucun cas un événement charnel… "La grande classe", ironise un internaute sur Twitter, pendant que d’autres s’offusquent: "à gerber! encore des porcs qui font de la pub!", "ras le cul des porcs et des pornocrates!". Aucune réaction n'a été, a priori, diffusée.