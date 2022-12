"C’est la saison": Kylie Jenner dévoile son ÉNORME sapin de Noël… Et ça passe mal!

Cette famille ne fait décidément rien comme les autres!

Ce lundi 28 novembre, Kylie Jenner a publié sur son compte Instagram une publication qui a, encore une fois, fait sensation. Avec en fond sonore un chant de Noël digne des films de fin d’année, la sœur de Kendall Jenner a dévoilé l’impressionnant sapin qui trône chez elle.

D’une taille absolument démesurée, on voit dans la courte vidéo les différentes étapes de la préparation de l’arbre, notamment par ses enfants. "C’est la saison", écrit-elle face à ses images.

Un peu too much, ce sapin géant? C’est ce que la plupart des internautes semblent penser: "Les lumières à l’heure du réchauffement climatique… J’imagine que nous n’aurons plus besoin d’oxygène en 2023", "Absolument ridicule !!!!", "Est-ce vraiment nécessaire?", "Je me demande quel âge avait cet arbre…", peut-on notamment lire parmi les commentaires.