"Qu’as-tu fait à mon visage?!": Adele provoque l’hilarité générale pendant un spectacle à Las Vegas

Adele n’a pas sa langue dans sa poche et cette scène arrivée au Ceasars Palace de Las Vegas le confirme.

Alors qu’elle donnait un spectacle dans la salle mythique du Colosseum, la chanteuse a accepté de se faire filmer en selfie par une fan. Mais qu’elle n’a pas été sa surprise lorsqu’elle s’est découverte déformée par la caméra. "Qu’as-tu fais à mon visage?!", demande-elle faussement horrifiée. "Oh wow, enlève ce filtre de mon visage, c’est bizarre!", poursuit-elle toujours très surprise. Puis elle a demandé à la fan qui les filmait: "Pourquoi tu utilises des filtres comme ça? ça ne nous ressemble pas, chérie!".

Derrière elle, le public a éclateé de rire. Entre humour et stupeur, la scène a en effet provoqué l’hilarité générale dans la salle… Et on sait désormais l’avis d’Adele sur les filtres que l’on retrouve sur les TikTok et autre Snapchat!