"Il y a eu un quiproquo": Enola s'explique après le duo "raté" avec Nolwenn Leroy dans la Star Academy (vidéo)

La finale de la Star Academy avait lieu ce samedi 26 novembre. Et comme lors de chaque prime, les candidats ont l’occasion de partager une prestation avec une star. C’était le cas d’Enola qui a interprété le titre "Cassé" avec Nolwenn Leroy.

Ce duo a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, où les internautes se sont étonnés de l’attitude de Nolwenn Leroy. La chanteuse de 40 ans est accusé d’avoir monopoliser l’attention et de s’être approprié la scène. "Nolwenn Leroy est juste venue pour dire ‘votez Louis’ et montrer à Enola qu'elle ne sera jamais à son niveau", "Mais pourquoi avoir laissé 80% de la chanson à Nolwenn Leroy ?? Ils n’ont pas voulu faire chanter Enola ou quoi ? Et osez dire que y a du favoritisme envers elle mdr on ne l’a pas entendue du duo", a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

Face à cette petite polémique la jeune Enola a été interrogée sur ce moment plutôt gênant. Au micro de Cauet, elle a expliqué "qu’il y a eu un quiproquo" sur scène. "Je pense qu’elle a voulu m’aider en fait. Elle a pensé que j’avais oublié de chanter une partie et je pense qu’elle a voulu rattraper parce qu’elle avait le micro en bas. Mais en fait, j’allais y aller", a confié Enola.

La candidate qui était à deux doigts de remporter la finale n’a pas hésité à prendre la défense de Nolwenn Leroy. "Vous savez, sur le découpage, ce n’est pas elle qui choisit. Elle a chanté deux ou trois lignes de plus mais sinon le découpage c’était ça."

Au micro de Radio Monaco, dans l’émission "How Are Riou", elle a également dit : "Le refrain était divisé par deux et il y a une partie du refrain qu’elle a chanté à ma place. Le découpage de base n’était pas comme ça, mais je pense qu’elle, elle a plus voulu me venir en aide."

Les internautes auraient donc simplement mal interprété le geste de la star ? C’est bien possible.