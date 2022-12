Laeticia et Johnny se sont séparés dans les années 2000 : les révélations du docu signé Laeticia

À l'occasion d'une exposition consacrée à Johnny Hallyday qui se tiendra à partir du 20 décembre au Heysel, Laeticia Hallyday est revenue sur les coulisses de cet événement ainsi que sa vie depuis le décès du rockeur.

Laeticia Hallyday continue à entretenir la mémoire de son époux, disparu il y a bientôt 5 ans. Elle s’implique notamment dans la grande exposition Johnny, qui ouvrira ses portes le 20 décembre au Palais 2, à Bruxelles, et qui retracera la vie et le destin de son époux. Elle est aussi à l’origine d’un documentaire, Johnny par Laeticia, diffusé le 12 décembre sur RTL TVI. L’occasion de découvrir plus de 20 ans d’images de familles inédites, filmées par la veuve elle-même. Sans tabou, Laeticia revient sur leur histoire d’amour hors-normes, faite de hauts et de bas. Pour la première fois, elle dévoile à notre caméra que le couple est même allé jusqu’à se séparer.

"Beaucoup de compromis, de sacrifies"

Pendant cette interview, à plusieurs reprises Laeticia admet avoir connu "des hauts et des bas" avec Johnny. Au point même de s’est séparée à un moment de son époux. "C’est la vie d’un couple avec un être pas ordinaire à mes côtés", souligne-t-elle sans regret. "C’est beaucoup d’abnégation, de compromis, de sacrifices…"

Sans préciser les causes de cette séparation, Laeticia Hallyday revient sur leur parcours et leur évolution, à deux: "C’était notre histoire: on s’est rencontré, on était deux âmes en peine quand on s’est rencontré, on s’est sauvé, on a appris à s’aimer, on a appris à vivre la vie différemment, à se raccrocher…"

Mais pas question de voir les côtés obscurs de Johnny Hallyday, dorénavant. Si la veuve de la star admet qu’il était "très possessif, très jaloux", c’est avec beaucoup d’émotions qu'elle se rappelle– et qu'elle s’est rappelé pour constituer l’exposition – d’un mari disparu. "Il fallait que je lui appartienne, que je ne respire que pour lui (…) Mais il était comme ça et je l’ai accepté. C’est ce qui me manque aujourd’hui."