Angèle est l’artiste féminine la plus écoutée sur une célèbre plateforme de streaming: découvrez le top 3

L’ascension ne s’arrête pas ! Angèle cartonne et les données le montrent sans aucun doute. Spotify vient de sortir le classement des artistes les plus écoutés sur sa plateforme d’écoute en ligne… Et c’est Angèle l’artiste la plus écoutée en France en 2022 ! Selon le site web, la Belge cumule plus de 6,3 millions par MOIS. Derrière elle, dans le top trois, on trouve Dua Lipa et Aya Nakamura (puis Rihanna et Billie Eilish). Côté artistes masculins, on trouve en tête Jul, suivi de Ninho et Gazo (puis le belge Damso et PNL).

Sur son compte Instagram, Angèle s’est félicitée de ce résultat… Pourtant (presque) sans surprise puisque déjà sacrée artiste féminine de l'année aux NRJ Music Awards.