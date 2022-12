Phénomène "extrêmement rare" au Mexique: un bébé naît avec une queue "couverte de peau et de poils fins"

Au Mexique, une fillette est née avec une queue, ont révélé des médecins. Ce phénomène, extrêmement rare, a été enregistré moins de 200 fois. L'enfant est né par césarienne dans un hôpital de Nuevo Leon. Ses parents étaient en bonne santé et âgés d'une vingtaine d'années.

Les médecins ont rapidement repéré une queue de 5,7 cm de long, "douce", "couverte de peau et de poils fins" et dotée d'un bout "pointu". Décrivant l'incident dans le Journal of Paediatric Surgery Case Reports, les médecins estiment qu'il s'agit du premier cas jamais enregistré au Mexique

> La queue humaine chez un nouveau-né

Ils ont déclaré que le bébé était né à terme et qu'il n'y avait eu aucune complication pendant la grossesse. Ses parents avaient déjà un fils qui était en bonne santé. Mais peu après l'accouchement, les médecins ont rapidement repéré la queue. Celle-ci dépassait à l'extrémité du coccyx du bébé et sa base était légèrement tournée vers la gauche. Son diamètre variait entre 3 et 5 mm et se rétrécissait en direction de son extrémité "pointue".

"La structure était souple, recouverte de peau et de fins poils, elle pouvait être déplacée passivement sans douleur, mais ne présentait aucun mouvement spontané. Le bébé a pleuré lorsque la structure a été pincée avec une aiguille", peut-on lire dans le rapport des médecins.

Le nouveau-né était par ailleurs en bonne santé, les tests cérébraux, cardiaques, auditifs et urinaires ayant donné des résultats normaux.

Deux types de queues humaines

Les queues humaines sont divisées en deux catégories. Les "psudotails" sont des excroissances qui ressemblent à une queue mais qui sont causées par des problèmes de colonne vertébrale ou des tumeurs. Les "vraies queues", quant à elles, contiennent des muscles, des vaisseaux sanguins et des nerfs, mais pas d'os, comme chez les animaux.

On pense qu'elle émerge de la queue embryonnaire que tous les bébés développent dans l'utérus, mais elle est généralement réabsorbée dans le corps pour former le coccyx. Les scanners ont révélé que la queue n'était pas le résultat d'un problème de colonne vertébrale, tel que le dysraphisme spinal - une condition où la colonne vertébrale ne se forme pas correctement et peut entraîner l'apparition d'une excroissance en forme de queue au bas de la colonne vertébrale.

Les médecins ont laissé sortir le bébé et l'ont réévalué à l'âge de deux mois. Elle avait un poids et une taille normaux et la queue avait grandi de 0,8 cm. Les chirurgiens ont retiré la queue lors d'une opération mineure réalisée sous anesthésie locale. La petite patiente est sortie de l'hôpital le jour même et n'a souffert d'aucune complication.

Un cas "extrêmement rare"

Une analyse plus poussée de la queue a révélé qu'elle contenait des tissus mous, des artères, des veines et des faisceaux de nerfs. L'équipe a noté que les "vraies queues" humaines sont "extrêmement rares", avec seulement 195 cas identifiés en 2017, la plus longue mesurant 20 cm.

On les trouve le plus souvent chez les garçons et un bébé sur 17 avec une queue souffre également de troubles de la croissance du cerveau ou du crâne. Elles ne sont généralement pas repérées avant la naissance du bébé et les médecins ne savent pas ce qui les provoque - avec un seul exemple de présence dans les familles.

Les ancêtres de l'homme, ainsi que ceux des singes, ont perdu leur queue lorsque nous nous sommes séparés des singes, il y a environ 20 millions d'années. Dans certaines croyances et cultures, les queues humaines sont considérées comme sacrées et font l'objet d'un culte.