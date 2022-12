"Ils pensent que je leur ai volé tout": entre Mylène Demongeot et ses beaux-enfants, l'ambiance n'était pas au beau fixe

L’actrice Mylène Demongeot, bien connue pour son rôle dans "Camping", est décédée ce jeudi à l’âge de 87 ans. Sa disparition cause évidemment beaucoup de tristesse pour ses proches, et notamment ses beaux-enfants, ceux de son ex-mari Marc Simenon. La situation était pourtant tendue entre eux.

L’actrice ne l’a jamais caché : entre ses beaux-enfants et elle, l’ambiance n’était pas au beau fixe. "Ils pensent que je leur ai volé tout ce que leur père m’a légué. Mais je suis très amie avec ma petite fille de 17 ans, la fille de son garçon. J’ai aussi un bon contact avec mon beau-frère Pierre Simenon", avait-elle confié. Les histoires d'argent, ça crée toujours beaucoup de tensions dans les familles après un décès !

Mylène Demongeot a vécu une histoire d’amour très vive avec Marc Simenon. Le réalisateur avait d’ailleurs quitté sa femme et ses deux enfants pour elle. Son père Georges Simenon était aussi contre leur mariage. "Je détruisais un ménage, deux enfants, et j’étais Russe. Les Russes ont une mauvaise réputation : de redoutables séductrices. Et il avait peur que je profite de son nom, il était très connu", avait-elle raconté à Ici Paris.

Cela avait crée beaucoup de tensions avec les enfants de son ex-mari. Mylène Demongeot qui n’a d’ailleurs jamais voulu avoir d’enfants, qui ne s’en cachait pas du tout et qui n’avait pas non plus la fibre maternelle. "Je n’ai jamais voulu (d’enfants). J’ai subi deux avortements lors de mon premier mariage. Je ne suis pas du tout maternelle, les enfants je trouve ça ennuyeux. Les animaux, quand ils vous emmerdent, vous fermez la porte, les mettez dans une cage, les enfants, il faut s’en occuper", avait-elle déclaré.