Une exposition entièrement comestible sur le thème de Noël ouvre ses portes à Londres (vidéo)

Une exposition "alléchante" ouvre ses portes ce week-end à Londres...

Des beignets et des biscuits, du réglisse aussi, beaucoup de glaçage, de sucre et d'épices... C'est ce qui est exposé au Musée d'architecture de Londres depuis le 1er décembre en marge de l'exposition "Gingerbread City" qui ouvrira ses portes au public ce samedi. Une exposition alléchante...

Un thème engagé cette année

L'exposition entièrement comestible comprend des sources thermales, des gares, un carrousel en mouvement, des places de marché et des bâtiments biophiles. Au total, 5 villes comestibles ont été construites, chacune dans des zones climatiques différentes : polaire, continentale, tempérée, sèche et tropicale.

"Le thème de cette année est vraiment important parce que les architectes se soucient vraiment de l'environnement", a déclaré Melissa Woolford, fondatrice du Musée d'architecture de Londres.

"Ils veulent s'attaquer à la crise climatique de toutes les manières possibles, ils examinent donc le type de matériaux qu'ils utilisent en termes d'approvisionnement local, d'utilisation de constructeurs et de techniques de construction locaux et de la manière dont ils avancent, nous couvrons donc tous de ces différents aspects dans Gingerbread City mais en le faisant de manière ludique et accessible en termes de pain d'épice", a-t-elle développé.

Une bibliothèque entièrement faite de réglisse

L'équipe de conception de l'UHA a construit une bibliothèque de réglisse pour l'exposition de cette année, qui, selon le responsable de la marque et de la création du cabinet, Joseph Goodwin, a pris un mois à son équipe.

"Nous avons utilisé une poudre de charbon de bois dans notre mélange de pain d'épice, nous avons donc dû trouver le moyen de le rendre ni trop faible, ni trop sombre, ni trop clair, beaucoup de tests, beaucoup d'expériences mais cela a fonctionné à la fin", a-t-il expliqué. "C'est 100% de réglisse .... C'était 3,2 kg de Liquorice Allsorts (bonbons) au total et nous en avons probablement consommé 1 kilo".

6e édition de Gingerbread City

Il s'agit de la 6e édition de l'exposition. Cette année, "The Gingerbread City" se penche sur des idées de design urbain durable créées par des architectes, des ingénieurs et des designers.

L'exposition de cette année ouvre ses portes au public le 3 décembre jusqu'au 2 janvier 2023.