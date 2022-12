5 ans de la mort de Johnny Hallyday: Nadine de Mouscron reste inconsolable, "je lui parle... j'ai l'impression qu'il m'entend"

Voilà bientôt 5 ans (le 5 décembre) que Johnny Hallyday est décédé. Mais pour certains fans, le manque est toujours aussi vif. Parmi les inconsolables, il y a Nadine, 75 ans... Johnny, c'était toute sa vie. Nous l'avons rencontrée.

Même si Johnny n'est plus là, Nadine continue à agrandir sa collection... "Il y a le vin de Johnny, le Champagne de Johnny", nous confie-t-elle, montrant ensuite un buste. "Il est assez lourd, mais il est joli. Tous les jours, avant de me coucher, comme il est à côté de ma chambre, je passe et je dis 'Salut Johnny' (…) Par contre, cette statuette-là, je lui parle". Montrant une photo du chanteur, elle précise: "C'est son regard quand il vous écoute, un jour où il est heureux, et j'ai l'impression qu'il m'entend".







Dès ses 14 ans

Johnny, c'était toute la vie de Nadine. Elle a 14 ans quand elle assiste à son premier concert à Mouscron en 1961. Le début d'une passion sans limite. La fan va assister au maximum de concerts possibles, des allers-retours incessants entre la Belgique et Bercy... Des nuits entières passées devant Forest national, aux côtés ses amis du premier rang. Avec en prime, une rencontre avec son idole, un jour de 2016.

Tout s'éteint en 2017

Quand son étoile s'éteint le 5 décembre 2017. L'univers de Nadine s'effondre. Et c'est devant l'Eglise de la Madeleine qu'elle passe deux nuits entières. Nadine fait partie des rares fans conviés à l'intérieur de l'Eglise. Pourtant, impossible pour elle de faire son deuil.

5 ans après, la douleur est toujours là. "On a envie de le toucher, c'est trop dur", nous dit-elle, incapable de contenir ses émotions.

Chaque jour, la septuagénaire regarde un DVD, mis toujours avec la même émotion. "Il sera toujours là, jusqu'au bout, car il nous a apporté tellement de bonheur… On ne peut pas l'oublier, on s'y accroche".

L'intégralité du Reporters consacré à l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday est à découvrir vendredi vers 19h50 sur RTL-TVI, puis sur RTL play.