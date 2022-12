Kate et William aux Etats-Unis: rencontre trop mignonne avec Henry, 8 ans, habillé en garde royal anglais (photos)

Un garçon de 8 ans habillé comme un membre de la Garde du Roi a eu la chance de sa vie en rencontrant le prince William et Kate Middleton lors de leur visite dans la région de Boston, Massachusetts, ce jeudi.

Henry Duinov-Teixeir, 8 ans, espérait rencontrer la famille royale. Pour l'occasion, il s'était habillé en membre de la Garde du Roi. Vers la fin de la visite de Kate et William, à Greentown Labs à Somerville dans le Massachusetts, des membres de la sécurité l'ont amené sur le trottoir pour les attendre.

Le prince William et Kate Middleton se sont arrêtés pour parler au garçon alors qu'ils quittaient le bâtiment. Henry leur a remis des fleurs et les a salués avant leur départ. "C'était complètement fou", a réagit le petit garçon après cette rencontre.

Le prince et la princesse de Galles ont visité Greentown Labs à Somerville dans le Massachusetts jeudi matin dans le cadre de leur visite officielle de 3 jours dans la région de Boston. Ils ont rencontré le PDG de Greentown Labs, le maire de Somerville ainsi que l'ancien maire de la ville qui est maintenant président du Northeast Clean Energy Council.

Greentown Labs abrite plus de 200 startups de technologie climatique travaillant sur des solutions à certains des plus grands défis climatiques. William et Kate ont rencontré 5 d'entre eux, qui se concentrent sur la protection de la nature, le nettoyage de l'air, la réparation du climat, la relance des océans et la construction d'un monde sans déchets.

Ce sont les 5 principales catégories des prix Earthshot Prize, un concours mondial visant à trouver de nouvelles façons de protéger la planète et de lutter contre le changement climatique.

Les gagnants devraient être annoncés ce vendredi au MGM Music Hall de Boston dans le cadre d'un spectacle mettant en vedette Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloe x Halle. Le spectacle présentera également des vidéos racontées par le naturaliste David Attenborough et l'acteur Cate Blanchett.