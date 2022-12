Photos INÉDITES de Meghan et Harry: la bande-annonce du documentaire Netflix dévoilée (vidéo)

Selon le biographe du couple, la série documentaire sur Harry et Meghan sortira le 8 décembre sur Netflix.

Le teaser et la date sont enfin connus! Le documentaire sur Harry et Meghan, c'est pour bientôt. Et il promet son lot de révélations embarrassantes sur la famille royale. Ce jeudi, Netflix a dévoilé la première bande-annonce de la série documentaire, Harry & Meghan, consacré à la vie du duc et de la duchesse de Sussex.

Selon le biographe du couple, Omid Scobie, cette série en 6 épisodes sortira le 8 décembre et "partagera l’autre côté de leur histoire d’amour et les défis qu’ils ont rencontrés".

Le documentaire retrace ainsi la vie du couple, passant par leur relation cachée, leur mariage royal en 2018, leur vie au château de Windsor, mais aussi "les difficultés qui les ont conduits à se retirer de leurs rôles à plein temps au sein de la monarchie britannique" pour s’installer finalement en Californie avec leurs deux enfants.

Et les premières images du documentaire parlent d'elles-mêmes, et annoncent clairement la couleur: fond sonore dramatique, photos inédites du couple en noir et blanc... On les voit entre rire et larmes, mariage, voyage, grossesse, amour... "Personne ne voit ce qui se passe derrière les portes closes. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour protéger ma famille", lance Harry dans la bande-annonce. "Quand les enjeux sont si importants, est-ce que ça n’a pas plus de sens d’entendre notre version de l’histoire ?", interroge ensuite Meghan.

L’annonce de la sortie du documentaire intervient alors que William et Kate sont en pleine visite officielle aux États-Unis. Le début de la visite a d’ailleurs déjà été perturbé par une polémique raciste au Palais de Buckingham ce 29 novembre. La responsable noire d’une association d’entraide a affirmé que, lors d’une réception, la marraine du prince et amie proche d’Elizabeth II, Susan Hussey, lui avait demandé avec insistance d’où elle venait "vraiment" (voir la vidéo).

En plus du documentaire, le prince Harry sortira le 10 janvier prochain ses mémoires dans un livre intitulé "Spare" ("Le suppléant" en français). De quoi faire trembler les membres de la famille royale...