"Ça me dégoute", "Tu consommes plus que 15 foyers": Nabilla dévoile sa déco de Noël de luxe et crée un scandale (vidéo)

Il y a ceux qui sont obligés de porter un pull chez eux pour éviter de mettre le chauffage. Et il y a... Nabilla! Apparemment, à Dubaï, personne n'impose aux citoyens de limite.

Sur son compte Instagram, la jeune maman a partagé une vidéo sur laquelle on découvre sa très grande et luxueuse maison, décorée pour la saison des fêtes. Guirlandes lumineuses électriques par milliers, statues géantes du Père Noël, tables prêtes à recevoir, ampoules, boules, et tout ce qui semble être de rigueur. Nabilla a vu les choses en grand, trop peut-être...

tu contribues à la destruction de la planète avec toute l’énergie que tu pompes

"C'est la saison", écrit Nabilla en légende de la courte vidéo. "Ca vous plaît ?" En tendant cette perche immense, l'influenceuse ne pensait peut-être pas être tant critiquée... Mais dans les commentaires, presque personne ne parle de sa folle décoration de Noël, chacun a plutôt une pensée pour la crise écologique et économique actuelle.

"Tout le monde ne connaît pas la crise énergétique…", "Et les économies d’énergie là dedans ? C’est Versailles le truc", "Tu consommes plus d’électricité que 15 foyers! J’ai honte pour toi…", ou encore, "Je pense que y’a pas besoin de faire la potiche en robe de soirée pour montrer que tu contribues à la destruction de la planète avec toute l’énergie que tu pompes", peut-on lire parmi les nombreux commentaires sous la vidéo.

Le moins qu'on puisse dire c'est que sa déco a vraiment du mal à passer... même auprès de ses fans.