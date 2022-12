"Pourquoi est-ce que je lui ressemble EXACTEMENT?": cette star à laquelle Britney Spears se compare

La logique implacable de Britney Spears a encore frappé ! La chanteuse, très présente sur les réseaux sociaux a, une fois encore, posté une publication qui en a surpris plus d’un. Face à une photo d’elle peu avantageuse où on la voit prendre une étrange moue, le visage pâle et le regard dans le vide, elle se demande "Pourquoi est-ce que je ressemble EXACTEMENT à Jessica Simpson???". Une question peu pertinente puisque les deux femmes – si elles ont pu avoir des similitudes physiques au début de leur carrière - ne ressemblent plus franchement aujourd’hui (ou alors de très loin, dans le noir !).

Les followers de Britney Spears, eux aussi, sont dubitatifs. "C’est fou", "C’est débile!", "Je suis confus", "Ce ne sont pas du tout les mêmes!", peut-on lire parmi les commentaires. D'autres internautes semblent persuadés que la chanteuse n’est pas l’auteure de cette publication et qu’elle a été piratée, ou sous contrôle. "Qui gère ce compte?", "Appelez la police!" commentent certains.