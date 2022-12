"Devinez qui est derrière ce costume": l'étonnante personnalité qui a revêtu ce déguisement de Spiderman

Qui a dit qu’on ne pouvait allier fêtes de fin d’année, message de paix et royauté? Sûrement pas le prince Harry! Le duc de Sussex s’est, une nouvelle fois, prêté au jeu du monde associatif. En 2019, déjà, le Prince se déguisait en Père-Noël pour les enfants de l’association Scotty’s Little Soldiers, association qui réunit des enfants orphelins de parents tués dans l’exercice de leur fonction militaire.

Et cette année, c’est en Spiderman que le prince Harry a décidé de se déguiser! Dans une vidéo pleine de bons sentiments, le frère de William a véhiculé un joli message à ces enfants avant leur "Christmas Party": "J’espère que vous vous êtes reposés avant l’excitation de ce soir", démarre-t-il avant de poursuivre: "Il est possible de se sentir coupable s’amuser sans nos parents. Mais je suis là pour vous assurer que nos parents veulent toujours que nous nous amusions, ok ? Ne vous sentez pas coupables, vous avez le droit de vous amuser comme jamais." Une tendre pensée à accorder à un prince en super-héros… Ah, l'esprit de Noël!