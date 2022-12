"J’aurais pu perdre mon œil": le chanteur des Guns N'Roses lance son micro dans la foule et blesse une fan

Aïe.. Ce qui devait arriver depuis un moment est arrivé. Lors d’un concert en Australie, les Guns N’Roses ont fait leur show comme à leur habitude. Oui, mais cette fois-ci, tout ne s’est pas exactement passé comme prévu: à la fin du spectacle, la chanteur Axl Rose a lancé son micro dans la foule... Qui est venu frapper violemment le visage d’une spectatrice.

"S’il était tombé quelques centimètres plus à droite ou à gauche, j’aurais pu perdre mon œil", a déclaré la victime, Rebecca Howe, aux médias locaux. Les images qui accompagnent son témoignage sont explicites: on voit bien le visage de Rebecca Howe fortement blessé, les yeux rougis et le visage bleu.

Sans attendre, Axel Rose s’est exprimé sur Twitter. "Personne au sein du groupe ne souhaite blesser qui que ce soit, évidemment", écrit-il. "Après 30 ans de carrière, nous pensions que c’était un rituel familier lors de nos concerts, que nos fans le savaient et qu’ils voulaient tous avoir la chance d’attraper le micro." Une vieille coutume qui ne se reproduira plus. "Pour des raisons de sécurité, nous le ferons plus. Nous ne lancerons plus de micros dans la foule pendant nos concerts." Plus de danger pour les fans, donc !