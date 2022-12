"Je n’aime pas les religions et je n’aime pas l’islam": Véronique Genest se lâche sur le plateau de TPMP

Elle n’en est pas à son coup d’essai… Véronique Genest est parfois montrée du doigt pour avoir des propos à la limite du racisme et c’est précisément là-dessus que Mathieu Delormeau, dans TPMP People est revenu ce samedi 3 décembre.

Il a effectivement relancé l’actrice française sur des mots qu’elle avait eus quelques mois auparavant dans une autre émission de télé, où elle avouait être islamophobe: "Si ‘phobie’ veut dire ‘peur’, alors oui je suis islamophobe, parce que j’ai peur", avait-elle dit à l'époque.

Interrogée par Mathieu Delormeau, Véronique Genest a donc expliqué: "Je n’ai rien contre les musulmans par contre je déteste les religions". Puis a persisté après l’extrait de son interview polémique: "Sémantiquement, l’islamophobie ça parle de l’Islam et non des musulmans", reprend-elle. "Je n’aime pas les religions et je n’aime pas l'Islam, c’est un droit, non?", précisant ensuite qu’elle en "n’aime pas le dogme".

Diffusé sur les réseaux sociaux, l’extrait de ce passage sur le plateau de TPMP a déjà fait largement réagir: "C’est soirée facho ce soir", "Quelle idée de l’avoir invitée, elle ne cesse de brailler", "Tout va bien, toujours aussi conne"… Les internautes eux aussi se lâchent!