Laeticia Hallyday évoque sa relation avec David et Laura à notre micro

Près de cinq ans après le décès de Johnny Hallyday, Laeticia a accordé à RTL INFO une interview exclusive en télévision belge. Interrogée par notre journaliste Amélie Schildt, la veuve du rockeur se livre notamment sur sa relation avec les enfants aînés de Johnny, David et Laura.

Dans un documentaire diffusé prochainement, Laeticia évoque David et Laura avec bienveillance. L'heure est-elle à l'apaisement? "En tout cas, pour moi oui. C'est mes croyances et la philosophie que je porte à la vie d'avancer. Le temps fait son œuvre. C'est un monde aujourd'hui où il n'y a pas beaucoup de bienveillance. On en a besoin et c'était un joli hommage pour eux", confie-t-elle.

Retrouvez notre interview complète de Laeticia en vidéo:

Le documentaire "Johnny par Laeticia" sera diffusé sur RTL TVI le 12 décembre à 20H30. Vous pourrez également le retrouver sur RTL Play.