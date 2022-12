"On a fait une loge à l'hôpital": Laeticia dévoile les dernières semaines de vie de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday nous a quittés il y a près de cinq ans. Jusque dans les dernières semaines de sa vie, le rockeur est resté volontaire. Dans une interview exclusive en télévision belge, sa veuve, Laeticia, en dit un peu plus sur ces derniers instants. "On a fait une loge à l'hôpital et il s'est habillé, coiffé, maquillé à l'hôpital", explique-t-elle.

La veuve de l'artiste le dresse en exemple d'abnégation. "Ce sont des leçons de vie que Johnny nous a données. J'ai vraiment envie de transmettre ce que je savais de lui. De ce guerrier, de ce combattant. Comment il s'est accroché à la vie. Comment il voulait qu'on soit fier de lui", ajoute Laeticia, interrogée par Amélie Schildt.

Le documentaire "Johnny par Laeticia" sera diffusé sur RTL TVI le 12 décembre à 20H30. Vous pourrez également le retrouver sur RTL Play.