L’hommage émouvant de Joy Hallyday, 5 ans jour pour jour après la mort de Johnny

Ce lundi 5 décembre, cela fait exactement 5 ans que Johnny Hallyday s’est éteint. À cette occasion, un hommage sera rendu à Saint-Barthélémy. Laeticia y sera pour une veillée au cimetière de Lorient, là où est enterrée la star.

En revanche, Jade et Joy n’y seront pas : elles préfèrent rester à Los Angeles et ne plus exposer leur chagrin au grand public, comme le révèle le magazine Closer.

Malgré tout, Joy a rendu hommage à son papa dans une publication publiée sur Instagram. La jeune fille partage une série de photos de Johnny en noir et blanc, seul ou entouré de ses filles. Elle écrit un message touchant, témoignant de son ressenti à l’occasion de ce triste anniversaire.

"Déjà 5 ans que tu n’es plus à mes côtés. Il n'y a aucun moyen d’exprimer ma tristesse et ma douleur. Merci d’être ma force de tous les jours même si tu n’es plus là. Apprendre et vivre avec toi dans ta perspective hyper rock n roll me manque. Tu me manques plus que tout au monde. Je t’aime", écrit l'adolescente.

En story, elle partage une autre photo noir et blanc de son père, la portant sur ses épaules, alors qu'elle n'était encore qu'une toute petite fille.

Nul doute que cette journée sera très émouvante pour Jade et Joy...



©Instagram Joy Hallyday