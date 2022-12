David Beckham surpris en train de chanter du Mariah Carey (vidéo)

Victoria Beckham a filmé son mari en train de fredonner "All I want for Christmas" ce 1er décembre. Elle a posté la vidéo sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des fans.

Qui peut résister à l'envie de chanter All I want for Christmas en l'approche des fêtes ? Certainement pas David Beckham. L'ex footballeur de 47 ans a été filmé à son insu par sa femme alors qu'il était accoudé à la table de sa cuisine, les yeux rivés sur son smartphone, en train de chanter le fameux hit de Maria Carey. Sa femme, Victoria, n'a su réprimer un rire lorsqu'il a atteint les notes les plus aigues. "Tu as eu du mal avec cette note, non ?", lui lance-t-elle alors. Victoria Beckham n'a pas hésité à publier la vidéo sur son compte Instagram."David Beckham nous donne son meilleur Mariah Carey", peut-on lire en légende du post. Une image instagram a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'instagram' pour afficher ce contenu.