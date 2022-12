Julia Roberts porte une robe ornée... de photos de George Clooney !

Les Kennedy Center Honnors, les prix culturels les plus prestigieux, ont eu lieu hier à Washington. Pour cette occasion, l'actrice de "Pretty Woman" s'est fait remarquée en revêtant une robe à l'effigie de George Clooney.

Julia Roberts et George Clooney sont de fidèles amis depuis des années. Ils ont tourné quatre films ensemble, dont Ocean's Eleven et, dernièrement, Ticket to Paradise.

Elle est probablement l'une de ses plus grandes fans, c'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'elle lui ait rendu hommage, ce dimanche dernier, en revêtant une tenue quelque peu insolite.

La robe noire, portée par l'actrice, comporte pour imprimé une farandole de photographies de George Clooney prises lors de différents moments de sa vie. Une preuve d'amitié inédite.

Nous le voyons jeune, lors des tournages de la série "Urgences". On observe également un cliché pris par l'artiste Yayoi Kusama, connu pour ses atmosphères hallucinogènes.



©Isopix