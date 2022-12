Francky Vincent, chanteur réputé pour ses paroles olé-olé, nommé… chevalier des Arts et des Lettres

Il y a des nouvelles plus surprenantes que d'autres! Ce lundi, la liste des 405 nouvelles personnes nommées chevalier des Arts et des Lettres a été publiée en France et parmi eux, le chanteur guadeloupéen Francky Vincent. "Cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu’elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde" indique le document.

Cette distinction pour ses 48 ans de carrière du chanteur de 66 ans en a étonné plus d'un étant donné le contenu de ses textes pour moins olé-olé. Parmi les chansons les plus connues, on note "Fruits de la passion", plus connue pour son refrain "Vas-y Francky c'est bon", "Alice ça glisse (au pays des Merveilles)" ou encore "Tu veux mon zizi? (oui oui oui)... De la grande poésie qui a au moins le mérite de faire danser toutes les générations.

Interrogé sur le plateau de BFM TV pour recueillir sa réaction, la première remarque de Francky Vincent a été "Félicitations, distinction, tout ça rime avec érection" avant d'ajouter qu'en tant "qu'artiste fantaisiste", il était "agréablement surpris". "Je pense que beaucoup de personnes m'apprécient. Vous savez, après deux verres ça change les données et tout le monde est désinhibé et adhère avec Francky Vincent (...) Je suis anti-stress, en fin de compte.". Bravo au nouveau chevalier!