Le Meilleur Pâtissier c'est terminé: découvrez le grand gagnant de la 11e saison (vidéo)

Et voilà, la saison 11 du Meilleur Pâtissier touche à sa fin. À l'issue de cette édition riche en émotions et en surprises, c'est la jeune Manon qui a remporté le trophée tant convoité. Tablier bleu à 5 reprises, la jeune candidate a toujours su étonner le jury par sa maîtrise et son audace.

Après 14 semaines de compétition intense, la finale se jouait entre trois candidats : Nils, Manon et Benjamin. Pour cette dernière émission, les candidats ont dû réaliser des pâtisseries techniques et exigeantes. Entre un gâteau au glaçage miroir, un chandelier inversé sur 3 étages ou un gâteau représentant une scène de bal, les exigences du jury étaient à nouveau très élevées cette saison. En remportant les deux premières épreuves de cette finale, Manon faisait rapidement office de favorite. Au moment de l'annonce du gagnant, la jeune femme n'a su retenir son émotion devant ses proches et les anciens candidats, venus assister à la proclamation. "C'est incroyable. Je ne sais pas si je réalise ou pas" déclare-t-elle. Grâce à cette victoire, Manon va se voir offrir la possibilité de créer son propre livre de recettes pour pâtisseries. "C'est une émotion de dingue. C'est l'aboutissement de plein de gâteaux, de plein de galères". Une fin en beauté pour la candidate qui n'a jamais lâché et pour qui, le début d'une nouvelle vie commence.