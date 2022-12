"C'était horrible à filmer": Jenna Ortega raconte une anecdote sur sa fameuse scène de danse dans la série "Mercredi"

Véritable phénomène sur Netflix depuis sa diffusion, la série "Mercredi" doit en grande partie son succès à son interprète Jenna Ortega. Parmi les scènes amusantes, l'une d'entre elles est devenue une véritable tendance sur les réseaux sociaux : la fameuse scène de danse pendant le bal. Dans une interview récente, l'actrice a expliqué qu'elle était malade en tournant cette séquence.

Devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, la scène de danse lors du bal dans la série "Mercredi" a créé le buzz depuis sa diffusion. Depuis, les internautes s'amusent à imiter la danse particulière de l'héroïne.

Pourtant, Jenna Ortega (Iron Man 3, Insidious : Chapitre 2) a déclaré lors d'une interview qu'elle était fortement malade ce jour-là. "Ce qui est fou, c'est que j'avais le COVID. C'était mon premier jour malade et c'était horrible à filmer" explique-t-elle.

"J'avais l'impression d'avoir été heurtée par une voiture et qu'un petit gobelin s'était jeté dans ma gorge et grattait les parois de mon œsophage". L'actrice a même voulu rejouer la scène, mais, manque de temps, cela n'a pas été possible. "J'ai demandé à le refaire, mais nous n'avions pas le temps. Je pense que j'aurai probablement pu le faire un peu mieux…".

Vu le succès de cette scène, pas sûr qu'une seconde prise aurait créé le même engouement.

La fameuse danse à voir ci-dessous :