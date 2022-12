Bien essayé: ce fan d'Adèle tente de lui vendre une voiture en plein concert

Ce fan n'a visiblement pas froid aux yeux. Lors d'un concert de la chanteuse Adèle à Las Vegas, un fan a tenté de donner la carte de son magasin de voiture lorsque Adèle passait dans le public. Amusée, la star a redonné le papier au fan.

Adèle risque bien de se souvenir de ce moment insolite. Lors d'un concert donné au célèbre Caesars Palace la semaine dernière, un fan a tenté de glisser un mot à la chanteuse lorsqu'elle passait dans le public.

Face aux rumeurs qui disaient que sur le papier était inscrit le numéro de téléphone de l'homme, Adèle a clarifié la situation dans un concert qu'elle donnait le lendemain. "Quelqu'un m'a envoyé un texte ce matin pour me dire qu'un type avait essayé de me donner son numéro hier soir alors que je passais dans le public. Ça n'était pas le cas, il essayait juste de me faire acheter une voiture chez lui" explique-t-elle.

Alors que la star en rigolait, son compagnon, lui, n'a pas apprécié le geste de l'inconnu. La chanteuse explique : "Je l'ai dit à mon petit ami et il était livide. Il m'a dit : 'Je vais le frapper ce mec'".

Heureusement qu'il n'était pas près de l'homme dans le public.

