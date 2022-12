Les premières pièces de monnaie à l'effigie du roi Charles III entrent en circulation

Les premières pièces de monnaie à l'effigie de Charles III, devenu roi après la mort de sa mère la reine Elizabeth II le 8 septembre, entrent en circulation jeudi au Royaume-Uni, selon un communiqué officiel.

Les nouvelles pièces d'une valeur de 50 pence (près de 58 centimes d'euros) font leur apparition dans les bureaux de poste du pays, "qui en recevront 4,9 millions", a précisé Royal Mint, l'organisme chargé de frapper la monnaie britannique.

Le portrait officiel qui figure sur ces pièces, œuvre du sculpteur Martin Jennings, avait été dévoilé fin septembre. Il a été conçu à partir d'une photo et approuvé par le roi.

Comme le veut la tradition, le visage du nouveau roi est tourné dans la direction opposée du monarque qui l'a précédé. Charles regarde donc vers la gauche, tandis que l'image de la reine Elizabeth II est tournée vers la droite.

Au dos des pièces, figure un motif commémorant le couronnement de la reine Elizabeth II en 1953, représentant les armoiries royales et les emblèmes des quatre nations composant le Royaume-Uni, et qui figurait déjà sur des pièces frappées à l'époque. Le couronnement de Charles III aura quant à lui lieu le 6 mai.

En tout, 9,6 millions de nouvelles pièces seront initialement mises en circulation. Quelque 27 milliards de pièces sont actuellement en circulation au Royaume-Uni, arborant le visage de la défunte Elizabeth II: elles resteront valables et ne seront remplacées que lorsqu'elles seront endommagées ou usées.

Les premiers billets de banque à l'image du nouveau roi entreront en circulation mi-2024, remplaçant eux aussi progressivement ceux portant le portrait d'Elizabeth II lorsqu'ils seront abîmés.