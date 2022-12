"J'étais bouleversé parce que c'était à sa demande": Éric-Emmanuel Schmitt raconte sa rencontre avec le Pape François

Invité du RTL Info de 13H, l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt est venu parler de son dernier livre intitulé "Soleil Sombre". L'auteur a également raconté une drôle d'anecdote dans laquelle il explique que le Pape François aime ses livres et a voulu le rencontrer en personne.

Auteur à succès, Éric-Emmanuel Schmitt se consacre depuis plusieurs années à l'écriture d'un projet qu'il porte en lui depuis longtemps. Une saga romanesque en huit volumes dans laquelle il raconte l'histoire de l'humanité et des religions via deux personnages imaginaires. Dans ce troisième volet intitulé "Soleil sombre", on retrouve les deux personnages sur le bord du Nil en Égypte en 1650 avant J-C. "L'Égypte, c'est une parenthèse extraordinaire dans l'histoire humaine" explique-t-il.

Consacrant une partie importante aux figures féminines dans ce livre, l'écrivain justifie ce choix par : "Je voulais montrer que la femme était plus importante en Égypte en 1650 avant J-C qu'aujourd'hui". "J'ai essayé de montrer une Égypte ensoleillée, mais aussi une Égypte féminine" poursuit-il.

En plus d'expliquer les coulisses de son nouveau livre, l'auteur est également revenu sur une anecdote assez surprenante à propos du pape François. "J'ai eu un appel du Vatican il y a 6 mois disant 'on vous aime beaucoup et on aimerait vous inviter en terre sainte pour vous permettre de rencontrer qui vous voulez. (…) et notre rêve serait que vous reveniez avec un livre qui serait votre voyage" déclare-t-il.

Une histoire d'autant plus surprenante que c'est le pape lui-même qui a demandé à ce que l'écrivain vienne au Vatican. "J'ai été assez bouleversé parce que c'était à sa demande". Ce voyage se retrouvera dans un livre qu'il est en train de rédiger dans lequel il y racontera son voyage à Jérusalem.

Une histoire surprenante qui promet un livre passionnant.