La chanteuse Lana Del Rey annonce un nouvel album prévu pour 2023

C'était soupçonné par ses fans, c'est désormais officiel. Lana Del Rey reviendra en 2023 avec un nouvel album intitulé "Did You Know that there's a tunnel under Ocean Blvd". Son dernier album, "Blue Banisters" date de 2021.

C'est une annonce qui va faire sourire les admirateurs de Lana Del Rey. L'artiste qui s'est fait connaître grâce à son morceau "Video Games" en 2011 reviendra avec un nouvel album prévu pour le 10 mars 2023. Elle a annoncé la nouvelle sur son site internet. À l'heure actuelle, les morceaux n'ont pas encore été dévoilés, mais plusieurs éditions de l'album, dont 5 en vinyles et deux en CD, sont prévues. Un premier morceau de ce nouvel album est sorti sur YouTube et compte déjà 1,2 million de vues. Le morceau ci-dessous : Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'youtube' pour afficher ce contenu.