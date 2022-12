"Je viens de perdre ma grand-mère du cinéma": décès d'Andrée Damant, personnage culte de Scènes de ménages

Ce vendredi, on apprend la disparition de Tata Odette de Scènes de ménages. Le comédien Aytl Jensen qui partage l'affiche avec elle dans le film Forever annonce la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. "Je viens de perdre ma grand-mère du cinéma, que j'aime énormément. J'ai pas de mots pour exprimer ma douleur. Je suis tellement triste d'apprendre cette mauvaise nouvelle. Je t'aime ma DD, tu seras toujours dans mon cœur." L'actrice née en 1929 à Avignon s'est éteinte à l'âge de 93 ans.

Figure emblématique du petit écran avec ses rôles dans Plus belle la vie et Scènes de ménages, Andrée Damant a aussi côtoyé le cinéma et foulé les planches au théâtre. Des quarante ans de carrière, on retiendra notamment ses rôles dans La Haine, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore plus récemment son apparition dans Belle et Sébastien.

Un dernier film est encore attendu dans les salles. Elle donnait la réplique à Nadine Trintignant dans Ça n'arrive qu'aux autres en 1971, son premier film. Elle fermera les rideaux en 2023 à l'affiche de Forever.