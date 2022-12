Harry et Meghan révèlent qu'ils se sont rencontrés sur Instagram: "Qui est-ce ?"

Dans leur docusérie Netflix, "Harry & Meghan", qui est sortie jeudi sur Netflix, le duc et la duchesse de Sussex ont expliqué comment leur relation est née à l'été 2016. Dans ces trois premiers épisodes, ils y racontent leur rencontre et leur histoire d'amour.

Le prince Harry et Meghan Markle ont révélé que leur romance a commencé grâce au pouvoir des réseaux sociaux. C'est donc une histoire d'amour à l'ère du numérique. "Je faisais défiler mon fil, et l'un de mes amis et quelqu'un qui était un ami avaient cette vidéo d'eux deux, comme un Snapchat", s'est souvenu Harry.

Après avoir vu le snap de Meghan avec un filtre de chien, le prince britannique était curieux d'en savoir plus. "Je me suis dit : "Qui est-ce ?"", a-t-il partagé.

Meghan a déclaré que son ami lui a dit plus tard que le "Prince Haz" était intéressé à la rencontrer, mais le surnom ne donnait aucune indication à l'actrice américaine sur la véritable identité du prince.

"J'ai dit : "Qui c'est ?"", se souvient-elle. "J'ai demandé si je pouvais voir son flux Instagram. C'était, pour moi, le meilleur baromètre. Je l'ai donc parcouru, et ce n'était que des photos magnifiques, avec tous ces clichés environnementaux et ce temps qu'il passait en Afrique."

L'actrice et le prince ont échangé leurs numéros de téléphone dès le lendemain - donnant le coup d'envoi d'une histoire d'amour royale. Harry a confié qu'ils étaient "constamment en contact" depuis lors, même si Meghan voulait initialement "être libre" et profiter de l'été en tant que femme célibataire, selon son amie Lindsay Jill Roth.

"Meghan avait prévu de passer l'été en célibataire et faire le tour de l'Europe", a ajouté une autre amie, Lucy Fraser, dans le documentaire.

L'actrice américaine elle-même a confirmé qu'elle "avait vraiment l'intention d'être célibataire et de s'amuser entre filles".

"J'avais une carrière, j'avais ma vie, j'avais mon chemin à suivre, et puis H est arrivé."

La série plonge dans leur intimité: leur rencontre sur Instagram, leur premier rendez-vous, leur premier voyage pour camper au Botswana, leur premier dîner étonnamment formel avec le frère aîné d'Harry, William, et sa femme Kate, la rencontre de Meghan avec la défunte Elizabeth II alors qu'elle ne savait pas faire la révérence.

Près de trois ans après leur rupture fracassante avec la monarchie et trois mois après l'accession au trône du roi Charles III, le documentaire "Harry & Meghan", attendu fébrilement au Royaume-Uni, remet sur le devant de la scène une crise qui a vu la royauté britannique accusée de n'avoir jamais accepté en son sein l'actrice américaine, métisse et divorcée.

Si les trois derniers épisodes qui seront dévoilés jeudi prochain s'annoncent plus risqués pour la famille royale avec le récit de leur départ en Californie, les trois déjà disponibles l'épargnent relativement et se concentrent sur le début de l'histoire d'amour du duc et duchesse de Sussex, jusqu'à leur union.

Le couple s'est fiancé l'année suivante, s'est marié en 2018 et partage maintenant deux enfants : Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an. Ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020.