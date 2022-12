Le rappeur Offset au plus mal depuis la mort de son cousin Takeoff

Offset est toujours sous le choc de la mort de son cousin Takeoff. Le rappeur de 30 ans a tweeté jeudi qu'il traversait "une période sombre". Né le 18 juin 1994 dans l'Etat de Géorgie (sud), Takeoff, de son vrai nom Kirshnik Khari Ball, était connu pour sa participation au groupe de rap Migos avec son oncle Quavo et son cousin Offset, qui les a depuis quittés et est aujourd'hui marié à la rappeuse américaine Cardi B. Le groupe originaire d'Atlanta s'était notamment fait connaître en 2013 avec son tube "Versace", que le rappeur canadien Drake avait remixé.



Bien qu'Offset n'ait pas donné plus de détails sur son tweet, les fans ont écrit des mots d'encouragement à l'artiste en deuil, plus d'un mois après que Takeoff ait été mortellement abattu à l'intérieur d'une salle de bowling du Texas. "Prends tout le temps dont tu as besoin. Chaque processus de deuil est différent. Je te souhaite d'être fort et de continuer à prier", a tweeté un fan.



"J'espère que ça ira mieux pour toi. Un pas après l'autre. Tu y arriveras. La vie n'a pas de sens parfois, mais nous sommes tous là pour toi", a écrit un autre.



Un troisième utilisateur a ajouté : "Takeoff veille sur toi et il est fier de toi, reste fort Set."



Rappel du drame



De son vrai nom Kirshnik Khari Ball, l'artiste de 28 ans passait la soirée avec l'un des membres de son groupe quand, vers 02H30, la police a été appelée pour des coups de feu dans un club de bowling avec une personne décédée, avait révélé quelques heures après le drame le site spécialisé TMZ.



Deux autres personnes ont été blessées et hospitalisées, mais son oncle, Quavo, autre membre du groupe, n'a pas été touché. Une altercation a éclaté dans le club et des coups de feu ont été tirés, a précisé lors d'un point presse la police de cette grande ville du Texas - l'un des Etats les moins restrictifs en matière de port d'arme.



La semaine dernière, la police de Houston a annoncé l'arrestation et l'inculpation d'un suspect dans l'affaire du meurtre du jeune rappeur américain membre du groupe de hip-hop du sud des Etats-Unis.



Le suspect de 33 ans, Patrick Xavier Clark, a été arrêté en lien avec le meurtre de l'artiste, a indiqué le chef de la police de la ville, Troy Finner, lors d'une conférence de presse. Un individu de 22 ans avait aussi été arrêté dans cette affaire pour port illégal d'une arme.

Un responsable de la police de Houston, Michael Burrow, a précisé que la fusillade avait eu lieu après une dispute lors d'une soirée privée à laquelle ne participait pas le rappeur. L'enquête se poursuit, a ajouté M. Burrow.