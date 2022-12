Margot Robbie avoue s'être arrangée pour embrasser Brad Pitt

Margot Robbie admet avoir persuadé le réalisateur de "Babylon", Damien Chazelle, de faire en sorte que les personnages de Brad Pitt et d'elle-même s'embrassent dans leur prochain film. "Ce n'était pas dans le scénario", a déclaré l'actrice, âgée de 32 ans, à propos du baiser "iconique" de Brad Pitt et d'elle-même dans le film, lors d'un entretien avec E ! News lundi. "Mais je me suis dit : "Quand est-ce que j'aurai l'occasion d'embrasser Brad Pitt ? Je vais juste foncer""



Robbie a convaincu le réalisateur de 37 ans, en arguant qu'elle pensait que c'était ce que leurs personnages feraient dans la scène.



"J'ai dit : 'Damien, je pense que Nellie irait embrasser Jack'. Et Damien m'a dit, 'Eh bien, elle pourrait - attend, attend. Tu veux juste embrasser Brad Pitt. Et j'ai dit, 'Oh, fais-moi un procès. Cette opportunité pourrait ne jamais se représenter. Et il m'a dit : "Ça marche pour le personnage", et j'ai répondu : "Je pense que oui"."

L'actrice du "Loup de Wall Street" a déclaré qu'elle contente d'avoir pu embrasser Brad Pitt - mais elle a été agréablement surprise lorsque Chazelle a réalisé que ce moment intime entre les personnages fonctionnait vraiment pour la scène.



"Il m'a dit : "Non, refais-le. Ça marche vraiment", a plaisanté Robbie. "J'ai dit : 'Oh, génial'."



Et il s'avère que Brad Pitt n'était pas le seul sur le plateau avec qui Margot Robbie a pu partager un baiser. "En fait, j'ai aussi embrassé Katherine Waterston", a révélé l'actrice. "Mais je ne sais pas si ça a été retenu."



Bien que la comédienne ait peut-être voulu avoir la chance d'embrasser la star, elle craque toujours autant pour son mari, Tom Ackerley. Elle et le producteur de films de 32 ans sont unis depuis 2016.