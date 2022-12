Le bébé de Capucine Anav est sorti de l'hôpital: la jeune maman soulagée partage une photo de la petite Lola

Lola, la fille de Capucine Anav, est sortie de l'hôpital. Le bébé qui avait été hospitalisé suite à un problème de santé juste après sa naissance le 13 novembre, est enfin à la maison pour le plus grand bonheur de ses parents. L'ancienne candidate de téléréalité a partagé la bonne nouvelle sur Instagram.



"De retour à la maison, avec la boule au ventre que ça recommence, mais trop heureuse", "Mon bébé d'amour", a écrit la mère de 31 ans.



© Instagram Capucine Anav



Capucine et son compagnon Victor sont soulagés que leur fille retrouve son cocon familial.



Avoir une fille, c'était son "rêve", comme elle l'a indiqué à Paris Match juste après la naissance de Lola. "Je suis une vraie fille depuis toute petite. Je piquais les chaussures et les sacs à main de ma mère (...) me dire que je vais pouvoir continuer à jouer à la poupée avec la mienne... J'en suis ravie."