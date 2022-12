"100 fois plus gore que les précédents": Scream 6 s'annonce sanglant

Le film d'horreur culte revient en 2023 et le sang va couler à flot, dixit Melissa Barrera. La tête d'affiche du cinquième opus reprend son rôle et tease le sixième.

Quentin Tarantino, le réalisateur qui aime abuser des fausses poches de sang, n'a qu'à bien se tenir. À en croire Melissa Barrera, l'interprète de Sam Carpenter dans Scream 5 annonce un sixième opus qui baigne dans le sang. "Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett demandaient toujours plus de sang et de sueur." L'actrice annonce un virage à 180 degrés sur l'aspect gore. "Avec le dernier Scream, ils étaient sur la pointe des pieds et essayaient d’être très respectueux de ce que la franchise avait été jusque-là, et de garder leurs rêves sanglants intérieurs à distance. Mais avec celui-ci, ils se sont dits : ‘Nous allons tout donner. C’est potentiellement 100 fois plus gore."

Tout le monde… Ou presque

La saga initiée en 1996 a fait son grand retour en début d'année et avec elle, son personnage mythique incarné par Neve Campbell. Cette dernière a annoncé qu'elle ne rempilerait pas. Les fans devront se contenter de la présence confirmée de Courtney Cox et du comeback de Jenna Ortega pour oublier Sydney. Jenna Ortega, la star de Mercredi, qui annonce à son tour un Sceam 6 plus trash. "Ça devient de plus en plus sanglant. Je pense que c’est probablement la version la plus agressive et la plus violente de Ghostface que nous ayons jamais vue."

Le masque le plus célèbre de l'histoire du cinéma d'horreur sera de retour en salle en mars prochain. Dans ce sixième opus, le quatuor alors quitte Woodsboro et tente de commencer un nouveau chapitre à New York.