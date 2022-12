"C'est lourd": la surprise du rappeur belge Damso en pleine interview avec RTL INFO

Le rappeur belge était en concert ces samedi et dimanche à Bruxelles. L'occasion parfaite pour recevoir un triple disque de platine. Sa réaction en direct au micro de RTL info.

60.000 exemplaires vendus en Belgique. Telle est la performance du quatrième album de Damso, QALF. L'interprète de Macarena reçoit le prix en pleine interview. Un peu gêné, il lâche quand même "C'est lourd". Le Belge avoue qu'il ne manquera pas de célébrer cette performance : "Je n'aime pas voir ma réaction en live, je suis un peu décalé, mais je crois que je vais fêter après."

Le rappeur peut sabrer le Champagne, s'il avait déjà fait cet exploit en France, c'est la première fois qu'il est triple disque de platine sur ses terres. "C'est une belle histoire, partir de gare Centrale, à la rue, à triple disque de platine et de belles salles remplies comme ça, Dieu est grand", commente-t-il.

Des dates particulières

"La fatigue est parfois mentale, mais c'est une belle tournée, je suis agréablement surpris de voir tout ça." Le Bruxellois parle de sa tournée et avoue que les 10 et 11 décembre derniers sont des dates spéciales. "Hier, il y avait toute ma famille, aujourd'hui encore. La Belgique est toujours différente, c'est la maison, ça fait du bien." Ça lui fait du bien à lui et à ses fans. Le "meilleur rappeur belge", selon un spectateur présent sur place, a levé les foules. Plusieurs jeunes sont arrivés dès le matin pour espérer une place au plus près de la scène.

Le futur ? "On verra"

En pleine tournée, Damso ne préfère pas aller trop vite en besogne. "Le présent m'intéresse, le futur pas. J'ai souvent rêvé et finalement, les meilleures choses se passent aux moments où je ne les attends pas." Pas de grande déclaration donc en ce qui concerne la suite. Dans un futur proche, on sait que QALF retentira dans les salles françaises et canadiennes.