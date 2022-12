"C'est un prêtre qui nous a appris la magie": Jeanfi Janssens raconte une anecdote surprenante sur son nouveau spectacle

Présent sur le plateau du RTL Info de 13H, l'humoriste Jeanfi Janssens est venu parler de sa pièce de théâtre "Un couple magique". Écrite par Laurent Ruquier et mettant en scène Valérie Mairesse et Stéphane Plazza, Jeanfi Janssens raconte comment il a notamment dû apprendre la magie pour les besoins de ce spectacle.

Personnage atypique du paysage télévisuel français, Jeanfi Janssens est depuis 2017 chroniqueur dans l'émission radiophonique "Les Grosses Têtes" mais aussi acteur de cinéma et de théâtre. Il est actuellement à l'affiche de la pièce "Un couple parfait" dans laquelle la magie et des situations rocambolesques se mélangent.

Étant donné que la magie occupe une place centrale dans la pièce, les différents comédiens ont dû apprendre différents tours de magie. Et pour ce faire, ils ont eu droit à un professeur peu ordinaire. "C'est un prêtre qui nous a appris la magie". "Jésus multipliait les pains, vous savez" déclare-t-il, ne manquant pas faire rire Olivier Schoonejans.

Un apprentissage qui n'a pas été simple. "C'est très précis, la magie. À nos textes, il fallait en plus coller la précision des gestes et ça, ce n'était pas évident" explique-t-il. Le magicien et humoriste Éric Antoine est même venu donner quelques conseils aux acteurs.

Véritable succès depuis sa sortie, les comédiens enchaînent les dates. "On fait presque 80 dates, c'est conséquent" témoigne Jeanfi Janssen. Le spectacle passera d'ailleurs chez nous pour deux dates, le 14 janvier au Cirque Royal à Bruxelles et le 15 janvier au Forum de Liège.