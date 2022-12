Elle fait le buzz en se faisant tatouer… François Hollande

Quelle ne fut pas la surprise de l'ancien président de la République française quand une jeune femme lui a demandé de signer sur son mollet. François Hollande est en tournée de dédicaces pour son nouveau livre intitulé Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale. Une demande atypique que l'homme politique a acceptée avec le sourire. Une belle preuve d'autodérision si on prête attention au tatouage déjà présent sur la jambe de la fille: "Be you, be proud of you because you can be do what we want to do." Une phrase très célèbre du Président Hollande qui avait du mal avec l'anglais.

En résumé, François Hollande a signé une citation qui lui vaut des moqueries depuis plusieurs années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si la jeune "fan" fait le buzz sur les réseaux, c'est parce qu'elle a rendu la signature indélébile en se rendant chez le tatoueur. Toute la séquence a été filmée pour le plaisir des internautes.