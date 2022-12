"Je n'aurais jamais dû le faire": après une soirée arrosée, la sœur de Kate Moss se réveille avec une mauvaise surprise

Dans sa vie, Lottie Moss (la sœur de Kate Moss) ne risque pas d'oublier sa soirée du 10 décembre. Visiblement ivre, la top-modèle s'est filmée sur TikTok en train de se faire tatouer le visage. Le lendemain, découvrant cette surprise, la jeune femme s'est exprimée pour expliquer son geste.

C'est une idée qu'elle ne risque pas de refaire de sitôt. Lors d'une soirée où l'alcool coulait visiblement à flots, Lottie Moss a choisi de se tatouer le mot "Lover" sous son œil droit. "Je vais me faire tatouer le visage, même si je sais que c'est une mauvaise idée" dit-elle dans un live TikTok pendant la soirée.



Le lendemain, c'est avec une certaine gêne qu'elle s'est rendue compte de son acte. "Je n'ai pas grand-chose à dire sur la nuit dernière, si ce n'est que je n'aurais jamais dû le faire" explique-t-elle dans une vidéo postée le lendemain matin de la soirée.



Heureusement, elle préfère tourner la situation de façon positive et optimiste. "En fait, cela ne me dérange pas, je vais apprendre à aimer ce nouveau tatouage, le monde apprendra à l'aimer et ma mère apprendra à l'aimer aussi". Elle s'est même permise de prodiguer un conseil aux enfants qui la regarde : "Les enfants, ne buvez jamais d'alcool".



Heureusement pour elle, les internautes semblent apprécier son nouveau tatouage. Cependant, pas sûr qu'elle recommence un tel geste.



La vidéo ci-dessous :