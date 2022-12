Le compositeur de Twin Peaks, Angelo Badalamenti, est décédé

Le compositeur était principalement connu pour avoir composé la musique de la série "Twin Peaks" de David Lynch.

Le compositeur Angelo Badalamenti, devenu mondialement célèbre grâce à la chanson titre de la série à succès "Twin Peaks", est décédé à l'âge de 85 ans. La nouvelle a été annoncée par un membre de la famille et par le Museum of the Moving Image de New York, la ville où vivait le compositeur.

Le compositeur italo-américain a beaucoup travaillé avec le réalisateur David Lynch. Badalamenti a non seulement fourni la musique de "Twin Peaks", mais aussi celle de films comme "Blue Velvet", "Lost Highway" et "Mulholland Drive".

Au total, le compositeur a créé la musique de près d'une centaine de films et de séries. Parmi les autres titres majeurs auxquels il a collaboré, citons "La plage", "A Nightmare on Elmstreet 3", "Arlington Road" et "Un long dimanche de fiançailles". Badalamenti a aussi beaucoup travaillé avec un large éventail d'artistes pop, dont les Pet Shop Boys et Marianne Faithfull.