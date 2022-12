Le film belge "Close" nommé dans la catégorie du meilleur film non anglophone aux Golden Globes

Le film "Close" du réalisateur belge Lukas Dhont a été nommé pour un Golden Globe dans la catégorie "meilleur film non anglophone". Le film "Les Banshees d'Inisherin" est en tête des nominations avec huit mentions.

La cérémonie des Golden Globes aura lieu le 10 janvier. "Close" défendra la Belgique face à "Im Westen nichts Neues" (Allemagne), "Argentina, 1985" (Argentine), "Decision to Leave" (Corée du Sud) et "RRR" (Inde).

Le film de Lukas Dhont a récemment remporté le prix du "meilleur film étranger" par le prestigieux National Board of Review ainsi que le "Grand prix" au Festival de Cannes.

Le long métrage "Les Banshees d'Inisherin" est le plus nommé et pourrait repartir avec un maximum de huit trophées. L'acteur principal de cette comédie irlandaise grinçante, Colin Farrell, et son réalisateur, Martin McDonagh, figurent notamment dans la liste, tandis que le long-métrage va concourir pour le titre de meilleure comédie de l'année lors de la cérémonie le 10 janvier. Il est suivi de près par la comédie surréaliste "Everything Everywhere All At Once", avec six nominations, tandis que le long-métrage "Babylon" sur l'âge d'or d'Hollywood et le très intime "The Fabelmans" de Steven Spielberg sont nommés cinq fois chacun.