"J’ai attendu près de 15 ans et je déteste ça": Britney Spears partage une première expérience ratée

Britney Spears vit (à priori) sa meilleure vie depuis qu’elle est libérée de la tutelle de son père en septembre 2021.

La chanteuse peut reprendre possession de son temps et de son argent et elle en profite comme elle peut.

Le week-end dernier, l’interprète de Womanizer s’est lancée dans une toute première et nouvelle expérience… Allez boire un verre dans un bar! "Voilà c’est la première fois que je fais ça: aller au bar. Je me sens si chic et sophistiquée!", annonce-t-elle dans une première vidéo de sa publication sur Instagram.

S’en suivent deux photos sur lesquelles Britney semble heureuse, accompagnée d’amis, puis elle finit par indiquer que non elle ne boit pas d’alcool mais bien des boissons énergisantes… Etrange, d'autant plus que bonheur qu’elle affiche sur ses images jure totalement avec la légende sous ce post. "J’ai attendu près de 15 ans pour boire avant pour réaliser que je déteste ça", regrette-elle. "J’ai essayé de faire un truc d’adulte, un verre de vin dans la baignoire", poursuit-elle.

Mais elle n’est visiblement pas convaincue: "Je me sens ballonnée et triste". Britney Spears découvre donc la gueule de bois…